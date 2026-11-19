Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя после развода с музыкантом Тарасом Тополей и секс-шантажа рассказала о личной жизни.

Певица призналась, что сейчас ее сердце все еще свободно. Она подчеркнула, что сконцентрирована на работе и все силы преподает на гастролях, а также дома с тремя детьми. Тем не менее, она не жалуется на это. Наоборот звезда радуется возможности поднимать настроение в такие непростые времена и быть рядом с семьей.

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«У меня нет интереса сейчас, ни времени, ни сил на это. Я счастлива, что у меня есть много концертов. Счастлива, что у меня есть много поклонников. Счастлива, что на этих концертах мы даем детям возможность радоваться. Эта работа больших усилий стоит. И я, приезжая домой после всего этого, истощена. Я понимаю, что, можно сказать, я с одной работы на другую приезжаю. Там отдохнуть не всегда получается», — поделилась артистка в интервью blik.ua.

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Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

И все же интерес к звездной холостячке не утихает. По словам Тополи, многие мужчины пытаются завоевать ее сердце и зовут на свидание. Впрочем, позиция певицы остается неизменной — на сегодняшний день она не готова к отношениям, поэтому и не отвечает взаимностью.

«Я не хочу никуда вообще своими ни мыслями, ни силами, ни временами. Никто его не заслужил, чтобы я на это пошла. Кроме моих детей — никто. Есть много мужчин, которые просто штурмуют уже месяцами. Мне очень приятно, но я не готова сейчас в это вкладывать свое время и свое внимание. Честно, мне сейчас это не нужно», — подытожила Елена Тополя.

Напомним, недавно Елена Тополя рассказала о ремонте квартиры после прилета — где сейчас живет певица с тремя детьми и чем запаслась на зиму.

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