Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1197
Время на прочтение
2 мин

Елена Тополя после развода рассказала о пережитом и своем состоянии особым образом

Певица поделилась эмоциями, которые сейчас бушуют у нее на душе.

Елена Тополя

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Украинская певица Алена Тополя после официального развода с лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей рассказала о своем состоянии.

Артистка сделала это довольно творческим способом. В частности, в фотоблоге задекламировала собственное стихотворение о чувствах. А в посте Елена отметила, что это «то, что на сердце». Судя по строкам, сейчас исполнительница нашла долгожданную гармонию внутри себя и чувствует себя абсолютно счастливой. В новом статусе холостячки звезда пообещала прежде всего себе больше не молчать и прислушиваться к себе.

Я больше не чувствую стыда, потому что случайно увидела, кто я есть

В своих безутешных, тягостных состояниях и проявлениях.

Черт возьми, как это печально, что я себе не верила.

Напрасно, что не верила в счастье, которого я достойна… Настоящего!

Счастье, когда чувствуешь, что сердце не из пластика

И спасти мечту — это реальность, это не фантастика.

Просто выйду в рощу и буду кричать, отпущу своей боли звук

Не молчу! Больше не буду молчать, я же не враг себе, а лучший друг

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

В комментариях под публикацией собралось немало поклонников Елены Тополи, которые искренне пожелали ей счастья на новом этапе, а также порадовались за нее.

  • Очаровательная и мудрая! Пусть ваше счастье приумножится

  • Я счастлива за вас! Вы вернули себя себе! И нам

  • «Я же не враг себе, а лучший друг» — это истина!

Напомним, о разводе Елены и Тараса Тополи стало известно 1 декабря. Тогда супруги вышли с совместным заявлением к фанам и отметили, что после 12 лет брака будут идти отдельными путями. Подробности и причины такого решения бывшие не раскрывают.

