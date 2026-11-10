Елена Тополя после развода заговорила о смене псевдонима и объяснила почему: "Поклонники "за""

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя заинтриговала изменением своего сценического имени в будущем.

Как известно, до 2023 года артистка выпускала хиты и давала концерты как Alyosha. Однако потом начала новый раздел под своим настоящим именем и фамилией Елена Тополя. Однако в этом году артистка пережила немало испытаний и считает, что проходит этап «перерождения».

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В частности, после развода с коллегой Тарасом Тополей и резонансного слива ее секс-видео с 23-летним парнем она переосознала жизнь. Елена рассказывала о внутренних изменениях, пересмотре ценностей, приоритетов и о том, как стала «новым человеком» после «внутреннего болезненного ада», который длился около двух лет.

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В то же время исполнительница сменила имидж и стала рыжей. Но теперь, похоже, изменения могут затронуть и музыкальную карьеру звезды. Так, Тополя не исключает возможности изменения своего псевдонима. В интервью “Суспільне Одеса“ она признается, что задумывалась о возвращении прежнего сценического имени — Alyosha.

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Интересно, что ранее певица получала много упреков в свой адрес из-за якобы присутствия «русского оттенка» в звучании Alyosha. Но Елена объяснила, что это далеко не так, и в свое время она вкладывала в этот псевдоним совсем другие смыслы. Так что и не видит проблемы вернуться к нему.

«Многие поклонники были за то, чтобы вернулась Alyosha. Вообще мой псевдоним Alyosha был создан именно на английском. Это было не просто решение или имя. Это еще означало свет Божий, свет от Бога. Поэтому Alyosha — это для всего мира, потому что у меня был и англоязычный альбом, и дальше я продолжаю петь англоязычные песни. Они у меня есть. Когда война закончится, очень надеюсь, будет возможность записать новый англоязычный альбом. Alyosha — возможно, скоро будет именно так», — рассказала знаменитость.

Напомним, недавно Елена Тополя после секс-шантажа заявила о суде и шокировала новой находкой у себя дома, которая поможет следствию.

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