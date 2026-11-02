Елена Тополя после секс-шантажа заявила о суде и шокировала новой находкой: что известно о заказчике

Елена Тополь / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя сообщила о новых обстоятельствах по делу о шантаже интимными материалами.

Артистка заявила, что в своем доме обнаружила еще одно устройство для прослушивания, которое она передала правоохранителям. Также исполнительница высказалась о предстоящем суде над мужчиной, которого следствие считает непосредственным исполнителем шантажа.

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По словам Тополи, заседание по исполнителю должно состояться уже в этом году 24 декабря. Певица не скрывает, что в какой-то степени сочувствует ему, однако отмечает: это не отменяет ответственности за содеянное.

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«Что касается скандала и уголовного дела, то 24 декабря будет суд над исполнителем. Мне его немного жаль, но люди должны понимать, что за поступком есть последствия. Это не зло, а справедливость. Каждый человек отвечает за свои слова», — рассказала Елена в интервью «Різні».

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

В то же время артистка заявила, что изначально имела собственные предположения относительно человека, который мог организовать шантаж. Она утверждает, что этот человек ранее имел доступ к ее личному пространству. Кроме того, Тополя рассказала об еще одной находке в собственном доме: по ее словам, там обнаружили уже второе устройство для прослушивания.

«Я изначально это понимала (кто заказчик — прим. ред.). Все прекрасно понимают, кто это. Все, что можно было сказать из улик, материалов, я уже сказала. Этот человек имел доступ к моей машине, сигнализации. Не так давно я нашла вторую прослушку дома. Я ее сразу отвезла в прокуратуру. Продолжаются экспертизы. Не все так просто в правовом поле. Не все так легко получается», — призналась певица.

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Тополя также поделилась, что ознакомилась с определенными психологическими особенностями поведения людей, которые могут стоять за подобными действиями, и сформировала собственное представление о мотивах этой истории. В то же время певица понимает, что добиться обвинительного приговора в отношении организатора может быть сложнее, чем в отношении непосредственного исполнителя.

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«Я не могу для себя объяснить это. Но изучив немного психологию этого направления, я понимаю, что это нарцисс. Проявления разные. Но моя публичность дает мне плюс, потому что где могло быть хуже, то я сразу буду говорить. По справедливости заказчик должен получить тоже свой срок. Я не держу обид, но я за справедливость. Понимаю, что, возможно, у меня не получится, чтобы тот человек получил срок, но тот человек точно получит наказание», — подчеркнула артистка.

Напомним, в начале 2026 года Елена Тополя публично сообщила, что неизвестные пытались получить от нее деньги, угрожая распространить ее секс-видео. Они касались ее встречи с 23-летним мужчиной. Певица отказалась выполнять требования шантажистов и сама рассказала о ситуации.

Впоследствии правоохранители сообщили о задержании подозреваемого. По версии следствия он вошел в доверие к артистке, получил доступ к личным материалам и использовал их для вымогательства денег. В настоящее время расследование продолжается и назначена дата суда.

Напомним, недавно у Елены Тополи обнаружили проблемы со здоровьем. Звезда уже отменила ряд концертов.

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