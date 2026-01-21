Елена Тополя после "слива" ее интимных видео ответила на упреки об изменах в браке

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Украинская певица Елена Тополя после "слива" ее интимных видео в Сеть ответила на упреки, что якобы она изменяла мужу, когда еще находилась в браке.

Исполнительница в своем Instagram расставила все точки над "і". Артистка отметила, что слухи о ее измене - это все выдумки и недостоверная информация. Елена Тополя призналась, что познакомилась с тем мужчиной, который позже шантажировал ее, лишь через неделю после того, как вместе с Тарасом Тополей подала документы в суд с просьбой расторгнуть брак.

"Я хочу дать предупреждение всем тем СМИ, которые распространяют недостоверную информацию, что я в течение нескольких месяцев что-то там делала, все поняли что. Так вот! Это недостоверная информация. Познакомилась с парнем я, только познакомилась, через неделю после подачи документов в суд о расторжении брака", - говорит певица.

Реклама

Также Елена Тополя отметила, что имеет полное право на личную жизнь. А то, что произошло, недопустимо. Артистка отметила, что все виновные будут наказаны и будут отвечать перед законом.

"Считаю, что это моя личная жизнь, и она не должна быть в доступе ни у кого. То, что произошло, это уголовное преступление, за которое должны нести ответственность по закону. Просто думайте сами, кому же так интересно продолжать распространять неверную информацию обо мне и делать из меня предательницу. Я ничего плохого не сделала и считаю, что имею право на свою личную жизнь", - подытожила артистка.

"Слив" интимных видео Елены Тополи - что известно

В ночь на 19 января медийщикам и блогером разослали видео интимного характера, где была изображена Елена Тополя. Впоследствии певица вышла с заявлением. Артистка сообщила, что ее шантажировали и требовали деньги. Она не стала идти на поводу у злоумышленников, поэтому подала заявление в полицию.

Реклама

Правоохранители задержали вероятного подозреваемого, им оказался 23-летний киевлянин. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы.