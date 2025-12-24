Елена Тополя призналась, будет ли менять фамилию после развода: "Длинная история переформатирования"

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Украинская певица Елена Тополя призналась, будет ли менять фамилию после развода с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

У исполнительницы ранее было сценическое имя Alyosha. Однако в 2023 году она от него отказалась. Артистка творит под собственным именем и фамилией. Однако после развода с мужем встал вопрос, будет ли Елена и в дальнейшем Тополей. Исполнительница в интервью Маричке Падалко объяснила, что пока не готова снова к изменениям. Поэтому, она и в дальнейшем остается и в жизни, и на сцене Тополей.

"Пока что да (остаюсь дальше Тополей - прим. ред.). У меня просто настолько длинная эта история была переформатирования после Alyosha, восприятия меня людьми, чтобы они узнали, что я Елена Тополя. И тут опять этот вопрос...Пока что да, я Елена Тополя", - пояснила артистка.

Реклама

Елена Тополя

Исполнительница говорит, что довольно сложно менять псевдоним. Дело в том, что хоть она и не воспринимает себя Alyosha, однако поклонникам она запомнилась именно с таким сценическим именем.

"Мне удалось переформатироваться, но все равно люди больше помнят Alyosha. В памяти больше ярких воспоминаний произошли тогда и под эти песни, которые были очень популярны. Тогда я была Alyosha. У них это осталось на всю жизнь", - добавила артистка.

Напомним, ранее Алена Тополя заговорила о новых отношениях после развода. Также артистка предположила, возможно ли ее воссоединение с экс-супругом.