Елена Тополя призналась, что тяжелее всего было в разводе и в каком состоянии находится сейчас

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Елена Тополя призналась, что тяжелее всего было в разводе с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Пара объявила о разрыве в начале декабря 2025 года. Елена Тополя в интервью Viva!признается, что переживала тяжелые моменты именно до решения развестись, а также в первые недели после. Певица говорит, что по ощущениям - это будто отобрали часть ее. Однако со временем артистке стало легче. Исполнительница говорит, что пришел момент "освобождения".

"Самое сложное всегда происходит "до". А потом - первые недели, когда ты физически чувствуешь, будто у тебя оторвали часть тела. Освобождение пришло в момент, когда я поняла, что могу дышать. Что могу быть грустной, злой, растерянной - и это нормально", - говорит артистка.

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Кстати, после развода изменилось и отношение Елены Тополи к браку и любви в целом. Артистка говорит, что больше не верит в любовь, которая продлится всю жизнь. Исполнительница убеждена, что можно влюбиться и по-настоящему. Однако любовь для певицы - это и отпустить тоже.

"Я больше не верю в одну большую любовь на всю жизнь. Я верю в любовь, которая может быть очень настоящей - и все равно завершиться. Верю, что любовь - это не только чувства, но и ежедневное решение. И что иногда самое честное решение - отпустить", - призналась артистка.

Напомним, Елена и Тарас Тополи уже развелись официально. Недавно в суде раскрыли, что разрушило 12-летний брак артистов.