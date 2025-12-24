Елена Тополя раскрыла, как сообщила детям о разводе и как с экс-супругом поделила опеку

Тарас и Елена Тополи с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Елена Тополя раскрыла, как с экс-супругом, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, сообщила детям о разводе.

Бывшие супруги воспитывают сыновей Романа и Марка и дочь Машу. В интервью Маричке Падалко Елена Тополя призналась, что детям о разводе родителей рассказал Тарас Тополя. Певица предполагает, что бывший муж подобрал удобный момент. Дочь супругов еще слишком маленькая, чтобы все осознавать, а вот сыновья понимают и волнуются, а особенно старший. Артистка говорит, что сделает все возможное, чтобы дети не перенимали их с бывшим мужем опыт.

"Мальчики больше понимают, переживают. Я узнала от детей, что папа сказал им о разводе. Наверное, был какой-то удобный момент. Они переживают. Я больше переживаю за Рому, потому что он наиболее осознанно к этому относится. Я бы не хотела, чтобы они перенимали этот опыт в свои жизни будущие", - говорит певица.

Тарас и Елена Тополи с детьми / © instagram.com/tarastopolia

Елена Тополя также добавила, что дети для них с Тарасом Тополей - самое важное. Поэтому, бывшие супруги сделают все возможное, чтобы те как можно легче пережили разрыв родителей. Что касается опеки, то артисты придерживаются свободного формата. Кроме того, они даже все вместе поедут на отдых.

"Конечно, отец остается в жизни детей. Никто, никого, ни в чем не ограничивает. Ни в коем случае! Я бы этого не хотела. У нас формат очень свободный. Дети абсолютно свободны в своем выборе, желании. Мы только за то, чтобы максимально больше у них было родителей. Мы вот скоро поедем на каникулы все вместе", - поделилась певица.

Напомним, ранее Елена Тополя призналась, будет ли менять фамилию после развода. Артистка пока использует ее не только в жизни, но и на сцене.