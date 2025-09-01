Елена Тополя раскрыла правду о Потапе и как поставила его на место: "Это была жирная точка"

Елена Тополя, Потап

Украинская певица Алена Тополя, которая ранее имела псевдоним Alyosha, раскрыла подробности своего бывшего сотрудничества с Потапом.

Артистка откровенно призналась, что в свое время именно ее творческие наработки становились основой популярных песен дуэта Потапа и Насти Каменских. По словам артистки, она долгое время работала фактически на энтузиазме, стремясь получить больше возможностей для развития. Потап соглашался, но, как оказалось, дальше слов дело не шло.

"Я работала в студии со многими артистами, создавая вокальные аранжировки. Придумывала и исполняла партии. Очень много моего творчества вошло в дуэт Потапа и Насти. Я достаточно много делала на энтузиазме и хотела больше возможности развиваться. Просила об этом. Леша сказал "хорошо". И все, что они могли сделать — снять меня в клипе на песню "Не люби мне мозги". И никто ничего не понял, кто пел", — раскрыла Тополя в интервью проекту "У ліжку".

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Точкой в этой истории стало решение Елены зарегистрировать авторские права на созданные ею мелодии. Реакция Потапа была довольно эмоциональной, но именно это стало переломным моментом в карьере певицы. После того она научилась ценить свою работу еще больше.

"Я хотела выразить протест и что я больше не буду помогать, придумывать и записывать демки или бэки. Потом я психанула, пошла зарегистрировала созданные мной фрагменты мелодий. У Леши была очень бурная реакция. Я выслушала очень много разной информации, после которой я сказала: "Я забираю все права". Чао, бамибно. Это была жирная точка. Потому что надо транслировать, что ты не бесплатная вещь, которой можно попользоваться. Я начала понимать, что так много создаю, но паскудно относиться к ценности... Ошибалась, когда не делала эту точку раньше", — добавила исполнительница.

Отметим, во время полномасштабной войны Потап выбрал развивать свою карьеру за рубежом и неоднократно попадал в громкие скандалы. В частности, запятнал репутацию выступлениями с русскоязычным репертуаром и развлечениями в компании россиян.

Напомним, недавно Елена Тополя с мужем показали сразу троих своих детей и как проводили сыновей в школу.