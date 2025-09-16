ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Елена Тополя рассекретила, как сохраняет романтику в браке с плотным графиком и воспитанием детей

Звезда поделилась, как ей с мужем удается найти время только для них двоих.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Елена и Тарас Тополи

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Елена Тополя поделилась секретами того, как в плотном графике и воспитании детей ей удается сохранять время для себя и мужа Тараса Тополи.

Артистка отметила, что особых секретов досуга нет. В то же время Елена добавила, что очень важным является отдых с любимым отдельно от детей.

"Никаких секретов нет. Мы просто оставляем детей у родителей и себе что-то планируем. И все", — откровенно призналась Елена в интервью для "Люкс ФМ".

Елена и Тарас Тополи с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

Елена и Тарас Тополи с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

Она объяснила, что в их семье особенно ценны моменты, когда дети временно находятся в летнем лагере или на море. В такие периоды супруги стараются максимально рационально использовать время вдвоем — от совместных прогулок и поездок до тихих вечеров дома, без лишних забот.

"Летом они были на море и лагере, то у нас было время, которое очень рационально провели", — рассказала певица.

Напомним, недавно Елена Тополя рассказала о восстановлении квартиры после разрушения вражеской ракетой. Певица поделилась, какую сумму ежемесячно тратит на ремонт и обустройство жилья.

Дата публикации
Количество просмотров
209
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie