Елена Тополя рассказала об опеке над детьми после развода и кто обеспечивает их финансово

Елена и Тарас Тополя и их дети / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя, которая недавно рассекретила суммы своих гонораров, раскрыла подробности опеки над их с лидером группы «Антитіла» Тарасом Тополей детьми.

Бывшие супруги воспитывают двоих сыновей и дочь. Елена Тополя в интервью Алине Доротюк говорит, что дети после развода живут с ней. Однако она никак не препятствует их общению с отцом. Артистка говорит, что Тарас Тополя поддерживает связь с сыновьями и дочерью. Иногда Маша остается ночевать у папы, а вот мальчики предпочитают быть с мамой.

«Детки живут со мной, иногда Тарас забирает Машеньку ночевать к себе. Конечно, они нуждаются в общении этом, я бы сказала нуждаются больше в самом общении и времяпрепровождении. Но есть работа, разные туры и все остальное. Это в принципе всегда было, поэтому для детей это не новость. Мальчики сейчас уже юноши, им нужно побольше погулять, друзей домой пригласить, мы дома устраиваем их встречи. Я не мешаю, но они сами выбирают так», — говорит артистка.

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Елена и Тарас Тополя и их дети / © instagram.com/alyoshasinger

Что касается финансового обеспечения детей, то это обязанность Тараса Тополи. Однако Елена Тополя тоже покрывает потребности сыновей и дочери. По словам артистки, она оплачивает то, что хочет дать детям.

«Да, он обеспечивает детей, но есть вещи, которые я сама тоже. Я сама зарабатываю, сама себя обеспечиваю и обеспечиваю все, что я хочу сама дать детям. Я ни у кого ничего не спрашиваю, я просто это делаю и все», — заверила артистка.

Напомним, недавно Елена Тополя намекнула, когда начал разрушаться их с Тарасом Тополей брак. Также артистка заговорила о том, когда они на самом деле разошлись.

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