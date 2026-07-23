Елена Тополя резко ответила на упреки о "заказе" Беспалова в ТЦК: "Могу на полиграфе дать ответ"

Елена Тополя и Богдан Беспалов

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Украинская певица Елена Тополя ответила на упреки, что якобы она «заказала» работников ТЦК, чтобы те мобилизовали блогера Богдана Беспалова.

Такие сплетни распространились из-за самого Беспалова, поскольку он намекал на причастность артистки. Елена Тополя в интервью Алине Доротюк выложила свою позицию. Певица заверила, что такие подлости не делала бы. Более того, артистка даже обращалась к самому блогеру, чтобы лицом к лицу все обсудить, однако тот не согласился. Елена Тополя уверяет, что никак не причастна к этой ситуации и даже готова доказать это на детекторе лжи.

«Мне не интересен Богдан Беспалов. Как ни был интересным, так и не есть. Если вы думаете, что я столь низкой самооценки, чтобы такие подлости делать, вы очень сильно ошибаетесь. Я приглашала Богдана на собеседование, где я не получила ни да, ни нет. Я получила еще кучу го*на в ответ, которое мне передали. Я могу на полиграфе дать ответ. Мне не нужно заказывать человека, которого я не видела», — заверила артистка.

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Елена Тополя и Богдан Беспалов

Также Елена Тополя отметила, что никаких доказательств ее причастности нет, потому что если бы они были, Беспалов уже их предоставил бы. Артистка добавила, что вообще хотела бы видеть блогера на допросе, где бы он рассказал подробно, откуда у него появилось видео интимного характера с ее участием. Это бы, по словам знаменитости, могло помочь в ходе дела.

«Пусть он даст доказательства и тогда скажет. Но у него их нет и не может быть, потому что это неправда, вот и все. Я не хочу уделять внимание этому человеку. Я пригласила его, чтобы предъявил мне, готова отвечать. Я бы хотела его увидеть не в ТЦК, а чтобы он на допросе дал ответы (кто ему послал интимное видео с Еленой Тополею — прим. ред.), это так. Но он там не оказался. У меня, наоборот, такое впечатление, что это организовали, чтобы его на допрос не пригласили, например», — добавила артистка.

Напомним, недавно Елена Тополя заговорила о настоящем виновном в «сливе» ее интимного видео. Артистка утверждает, что есть заказчик всего этого, и это готовилось в течение двух месяцев.

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