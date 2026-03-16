- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 427
- Время на прочтение
- 2 мин
Елена Тополя резко высказалась об экс-супруге и его неоднозначной поддержке после секс-скандала
Певица объяснила свою острую реакцию на Тараса Тополю.
Украинская певица Алена Тополя после "слива" ее интимных видео в Сеть неоднозначного высказалась о бывшем муже.
Музыкант Тарас Тополя после громкого скандала с шантажом стал на защиту матери его троих детей и сделал пост в Facebook. Тогда поклонники разделились на два лагеря. Одни считали поступок музыканта достойным настоящего мужчины, а другие же заметили, что на фото скриншотов с заявлением о правонарушении он забыл убрать ссылку на то самое интимное видео с участием Елены. Таким образом заинтересованные пользователи могли все посмотреть. Правда, впоследствии Тарас Тополя таки удалил печально известные фото.
Что же тогда на самом деле произошло — простая человеческая неосторожность или что-то другое — остается загадкой. Еще больше масла в огонь подлила сама Елена Тополя. В комментарии "Тур звездами" она призналась, что тот поступок не считает поддержкой.
«Он считает, что он поддержал. Я считаю иначе», — отметила исполнительница.
В то же время Елена объяснила, почему резко реагирует на имя своего экс-супруга. Звезда объяснила, что они с Тарасом — больше не семья, поэтому больше не понимает смысла его обсуждать.
«Нет как таковой семьи, она развалилась. Есть отдельные личности — Тарас Тополя и Елена Тополя. Тарас Тополя меня не касается», — твердо подытожила певица.
Напомним, Тарас и Елена Тополи объявили о разводе в конце 2025-го, не вдаваясь в подробности. Однако из судебных документов стало известно, что же на самом деле стало причиной разрушения счастливой супружеской жизни.