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Елена Тополя шокировала жутким видео, которое сняла сразу после разрушения ракетой ее квартиры
В ночь на 23 июня российская ракета разрушила квартиру Елены и Тараса Тополь. Певица показала видео, которое сняла в первые минуты после прилета.
Украинская певица Елена Тополя показала жуткое видео, которое сняла сразу после прилета баллистической ракеты, в результате которого была полностью разрушена их с мужем Тарасом Тополей квартира.
В ночь на 23 июня российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Киев дронами-камикадзе и ракетами. К сожалению, прилетов не удалось избежать. Баллистическая ракета попала по дому, который расположен по соседству с Еленой и Тарасом Тополями. Взрывная волна полностью разрушила квартиру артистов. Как делился Тарас Тополя, уцелели только стены, и те частично.
Тем временем Елена Тополя в Instagram показала жуткое видео, которое сняла сразу после прилета. На кадрах слышно сирены, видно дым, а также возгорание. Певица была просто шокирована и от эмоций не могла произнести и слова.
Напомним, недавно муж Елены Тополи - лидер группы "Антитела" Тарас Тополя - давал интервью Маричке Падалко. Его можно посмотреть по ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла
Обстрел Киева в ночь на 23 июня - что известно
В ночь на 23 июня страна-агрессор Россия осуществила массированный обстрел Украины. Противник выпустил 352 дронов-камикадзе, 11 баллистических ракет и 5 крылатых. Целью врага был Киев. К сожалению, разрушений не удалось избежать. В шести локациях зафиксированы прямые попадания, а на 25-ти - падение обломков. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.