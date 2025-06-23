Елена Тополя шокировала жутким видео, которое сняла сразу после разрушения ракетой ее квартиры

Елена Тополя

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Украинская певица Елена Тополя показала жуткое видео, которое сняла сразу после прилета баллистической ракеты, в результате которого была полностью разрушена их с мужем Тарасом Тополей квартира.

В ночь на 23 июня российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Киев дронами-камикадзе и ракетами. К сожалению, прилетов не удалось избежать. Баллистическая ракета попала по дому, который расположен по соседству с Еленой и Тарасом Тополями. Взрывная волна полностью разрушила квартиру артистов. Как делился Тарас Тополя, уцелели только стены, и те частично.

Тем временем Елена Тополя в Instagram показала жуткое видео, которое сняла сразу после прилета. На кадрах слышно сирены, видно дым, а также возгорание. Певица была просто шокирована и от эмоций не могла произнести и слова.

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Дата публикации 09:23, 23.06.25 Количество просмотров 57 Российская ракета разрушила квартиру Елены Тополи: певица показала видео, которое сняла после прилета

Напомним, недавно муж Елены Тополи - лидер группы "Антитела" Тарас Тополя - давал интервью Маричке Падалко. Его можно посмотреть по ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Обстрел Киева в ночь на 23 июня - что известно

В ночь на 23 июня страна-агрессор Россия осуществила массированный обстрел Украины. Противник выпустил 352 дронов-камикадзе, 11 баллистических ракет и 5 крылатых. Целью врага был Киев. К сожалению, разрушений не удалось избежать. В шести локациях зафиксированы прямые попадания, а на 25-ти - падение обломков. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.