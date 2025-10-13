Елена Тополя случайно засветила обнаженную грудь и попала в конфуз: ее звездный муж отреагировал

Елена и Тарас Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Елена Тополя впервые прокомментировала недавний конфуз.

Так, в начале октября исполнительница презентовала новую песню «Обеззброєна» и сняла клип. Однако сразу с выходом видео в Сети начались массовые обсуждения конфуза Елены. В частности, речь идет об одном из кадров клипа, когда во время движения певицы пиджак, одетый на голое тело, несколько смещается, полностью обнажая одну из грудей.

Тополя признается, что на этапе монтажа не заметила этого и дала разрешение режиссеру публиковать клип на официальных платформах. В результате после многочисленных обсуждений артистка сначала смутилась и не выходила на связь, но сейчас говорит, что уже смирилась с конфузом.

«Я этого не заметила. И когда мне начали присылать скриншоты, то я поняла, что клип уже залит на YouTube. Но это не было запланировано. Возможно, это было запланировано режиссером, который сам и монтировал. Просто он как обычно делает все в последний момент, но я все равно снимаю с ним каждый раз. И я быстро пересмотрела и сказала, что классно, заливаем. И не увидела», — рассказала Елена в комментарии «Люкс ФМ».

Елена Тополя обнажила грудь в клипе

Между тем муж артистки, солист группы «Антитела» Тарас Тополя уже также отреагировал на конфуз. По словам Елены, он не делал из этого проблемы и наоборот подбодрил ее своим распространением клипа у себя в сторис.

«Нет, он поддержал в сторис, за что ему цемка», — добавила певица.

Напомним, недавно Елена Тополя показала квартиру, которую изуродовал вражеский удар, и раскрыла, где она была в момент обстрела.