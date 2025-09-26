- Дата публикации
Елена Тополя сменила прическу и похвасталась новым цветом волос: как выглядит певица
Артистка показала, как сменила привычный имидж.
Украинская певица Алена Тополя продемонстрировала свою новую прическу в соцсетях.
В своем Instagram звезда сделала репост публикации мастера, которая помогла Елене кардинально изменить свой традиционный образ блондинки. В новом посте знаменитость предстает с рыжим цветом волос и выразительным макияжем с акцентом на губы. Тополя одета в голубой топ, клетчатую рубашку и классические синие джинсы, а наряд подчеркивают украшения — большие фигурные серьги и цепочка с подвеской в виде солнца с красным камнем.
Певица выглядит очень довольной, что, вероятно, означает — новый образ Елене нравится. Сама же мастер отметила, что перевоплощение звезды специально подготовлено для нового сольного выступления певицы.
Поклонникам Елены очень понравилось новое амплуа певицы. Фанаты начали делать комплименты кумиру и подчеркивать, что ей идет быть как со светлыми волосами, так и с рыжими.
Напомним, недавно Елена Тополя поделилась, что даже при напряженном графике они с мужем всегда находят время для себя. Певица убеждена, что маленькие приятности и совместные ритуалы помогают поддерживать тепло и романтику в браке.