Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1613
Время на прочтение
1 мин

Елена Тополя сменила прическу и похвасталась новым цветом волос: как выглядит певица

Артистка показала, как сменила привычный имидж.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Елена Тополя

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Украинская певица Алена Тополя продемонстрировала свою новую прическу в соцсетях.

В своем Instagram звезда сделала репост публикации мастера, которая помогла Елене кардинально изменить свой традиционный образ блондинки. В новом посте знаменитость предстает с рыжим цветом волос и выразительным макияжем с акцентом на губы. Тополя одета в голубой топ, клетчатую рубашку и классические синие джинсы, а наряд подчеркивают украшения — большие фигурные серьги и цепочка с подвеской в виде солнца с красным камнем.

Елена Тополя

Елена Тополя

Певица выглядит очень довольной, что, вероятно, означает — новый образ Елене нравится. Сама же мастер отметила, что перевоплощение звезды специально подготовлено для нового сольного выступления певицы.

Поклонникам Елены очень понравилось новое амплуа певицы. Фанаты начали делать комплименты кумиру и подчеркивать, что ей идет быть как со светлыми волосами, так и с рыжими.

Напомним, недавно Елена Тополя поделилась, что даже при напряженном графике они с мужем всегда находят время для себя. Певица убеждена, что маленькие приятности и совместные ритуалы помогают поддерживать тепло и романтику в браке.

Дата публикации
Количество просмотров
1613
