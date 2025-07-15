Елена Тополя со слезами на глазах рассказала о родных в оккупации: "Там очень страшно"

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя рассказала о родных, которые живут в оккупации.

Исполнительница сама родом из Запорожья. К сожалению, часть области сейчас находится под оккупацией. Артистка в эфире "FM Галичина" признается, что ее родным приходится жить в таких реалиях. Исполнительница делится, что они сейчас поддерживают связь. В частности, семейство рассказывает друг другу, что происходит в их жизни.

"У меня в Запорожье родственники. У меня не только в Запорожье самому, но и в области, которая частично в оккупации. Там остались родные. У нас есть связь. Мы постоянно держим в курсе событий, что живы, здоровы", - делится певица.

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Елена Тополя / © скриншот с видео

Елена Тополя говорит, что, конечно, ее родные ждут освобождения и победы Украины в войне. Правда, артистка признается, что жизнь в оккупации - это страшно. Когда знаменитость говорила о родных, то на ее глазах выступили слезы.

"Ждут все на победу, ждут освобождения. Но на самом деле там, где атомная станция, там достаточно напряженно сейчас и очень страшно", - говорит певица.

Напомним, ранее Елена Тополя рассказала о сложностях в браке с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Исполнительница призналась, как они преодолевают проблемы.