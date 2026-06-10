Елена Тополя удивила суммой выплат, которую получила от государства на ремонт квартиры после "прилета"

Елена Тополя

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Украинская певица Елена Тополя раскрыла сумму, которую получила от государства на ремонт квартиры, пострадавшей от ракетного «прилета».

Речь идет о жилье, в котором артистка жила с бывшим мужем Тарасом Тополей и детьми. В общем, квартира получила серьезные повреждения в июне 2025 года во время обстрела Киева. Артистка на проекте "Ранкова кава" признается, что уже отремонтировала жилье. В общем, на восстановление дома исполнительница потратила около двух миллионов гривен, из которых государство возместило 209 тысяч гривен.

«Нам выплатили 209 тысяч гривен… А около 2 миллионов гривен ушло на ремонт. Они дают деньги, если повреждены стены, какие-то фундаментальные вещи, рамы дверные, оконные. Вот это возместили. Мы в свою очередь уже поставили бронированные окна, бронированные двери…», — говорит артистка.

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Именно так выглядела квартира Елены Тополи после обстрела / © facebook.com/taras.topolya

Елена Тополя также призналась, как после «прилета» по ее квартире у нее изменилось отношение к воздушным тревогам. Артистка делится, что теперь не пренебрегает безопасностью. Когда раздается сигнал воздушной тревоги, она вместе с детьми прячется в коридоре. Если же есть угроза именно ракетного обстрела, то семейство спускается в подземный паркинг.

«Мое отношение, конечно, изменилось. Мы в общем коридоре тоже поставили бронированные двери. Когда я вижу, что это ракетная атака, мы спускаемся в паркинг…», — говорит артистка.

Напомним, недавно страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев. Известная блогерша Юлиана Гнатишин показывала свое изуродованное жилье, которое получило повреждения в результате обстрела.

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