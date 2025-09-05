Елена Тополя в бикини впервые продемонстрировала шрам после серьезной операции

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Реклама

Певица Елена Тополя, у которой ранне был псевдоним Alyosha, показала свой отдых в Карпатах.

В своем Instagram звезда опубликовала кадры, на которых нежится на шезлонге в минималистичном черном бикини и махровом белом халате. Она выглядит довольной уикендом. В подтверждение исполнительница отметила, что иногда может позволить себе такой релакс.

"Иногда надо позволить себе релакса", — написала Елена в посте.

Реклама

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Стоит отметить, что на фото Тополя показала также и шрам, который остался у нее после операции, которую певица сделала еще в прошлом году. Ранее знаменитость скрывала оперативное вмешательство, однако зимой 2024 года она подробнее рассказала, почему ей пришлось пойти на этот шаг. Дело в том, что Елене диагностировали диастаз, при котором присутствует расхождение прямых мышц живота. Звезда рассказала, что во время процедуры ей вставили специальную сетку, которая устранила проблему.

Поклонники сразу же начали поддерживать своего кумира и делать комплименты за смелость показывать свое тело:

И шрам не скрываете, очень смело! Настоящая и лучшая!

Красавица! Настоящая, без прикрас и фильтров.

Елена, какая же вы красивая!

Напомним, недавно Тарас Тополя впервые за долгое время показался сразу с тремя детьми от экс-Alyosha. Музыкант поделился школьными буднями своих сыновей и дочери.