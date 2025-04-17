Елена Тополя в образе рокерши перепела на украинском свой легендарный хит "Точка на карте"

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

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Украинская певица Елена Тополя, у которой ранее был псевдоним Alyosha , перепела на украинском свой легендарный хит "Точка на карте".

Артистка выпустила композицию еще в далеком 2012 году. Тогда песня была русскоязычной и называлась "Точка на карте". Впрочем, исполнительница подарила легендарному хиту новое дыхание. В частности, Елена Тополя представила украиноязычную адаптацию песни, которая получила название "Каштан". Более того, у трека теперь патриотический смысл. В композиции артистка поет об эмоциональной связи с Родиной и важности иметь место, где чувствуешь себя как дома. Более того, трек получил также новое звучание, ведь Елена Тополя добавила немного рока.

Как признается исполнительница, эта песня всегда имела для нее особое значение. Первые мысли об украиноязычной версии появились еще во время Революции Достоинства.

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Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

"Содержание песни осталось неизменным, но изменились аранжировки и стиль. "Каштан" — более роковая и мощная версия, но с нежнейшей любовью к своей стране. И именно в жанре рока я хочу продолжать творить. Это моя мечта, которую я продолжаю воплощать после долгой паузы, которую можно назвать "поп". Теперь я возвращаюсь к себе настоящей и первобытной", - комментирует Елена Тополя.

В поддержку релиза певица представила атмосферное муд-видео, в котором предстает в кардинально новом амплуа - рок-исполнительницы. Это смелый шаг в ее творчестве, который обозначает новый рок-этап в карьере.

Напомним, недавно певец MONATIK тоже спел в новом стиле. Артист представил дуэтную песню с рэпером OTOY, которая получила название I.D.