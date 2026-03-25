ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
626
Время на прочтение
2 мин

Елена Тополя впервые ответила на упреки о ее возможной причастности к мобилизации Беспалова

Артистка прокомментировала обвинения после громких намеков блогера.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Елена Тополя, Богдан Беспалов

Украинская певица Елена Тополя отреагировала на упреки о якобы ее причастности к мобилизации блогера Богдана Беспалова, который ранее загадочно исчез из публичного пространства.

В своем Instagram артистка резко ответила на комментарий под одним из постов где юзер намекнул на ее возможное влияние на ситуацию. Тополя заверила, что не имеет к этому никакого отношения, и отметила реалии военного положения в стране.

«Я никого не убирала. Слава Господу. Не одного Беспалова забирают. Давайте про всех мужчин вспомним. Все здоровые и способные могут оказаться там. Это не я придумала, это военное положение страны. Всем хорошего дня!» — написала певица.

Пост Елены Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

К слову, сам Богдан Беспалов перестал выходить на связь еще 24 января. Вскоре в его Telegram-канале сообщили, что он «нашелся», но временно не может вести блог, где он делился актуальными сплетнями шоубиза. В Сети начали распространяться слухи о мобилизации и возможной «помощи» со стороны артистов, о которых он ранее высказывался в не очень положительном свете.

25 марта блогер сам подтвердил службу, опубликовав соответствующее фото в военной форме. В то же время ранее он неоднократно намекал на «конкретного человека», который «хотел, чтобы он исчез». К тому же после заявлений о мобилизации в Telegram-канале сплетника стали активнее говорить именно о Тополе и почти прямолинейно указывать на ее возможное участие в ситуации.

Дата публикации
Количество просмотров
626
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie