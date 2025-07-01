Елена Тополя впервые после разрушения ракетой дома призналась, кто был внутри и где она живет сейчас

Тарас и Елена Тополи, их разрушенная квартира

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Украинская артистка, жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи — Елена Тополя, которая недавно пострадала от ракетного обстрела, впервые рассказала подробности той трагической ночи.

Звезда призналась, кто именно был в квартире в момент прилета, который разрушил их семейное имущество. По словам певицы, в квартире находились она, ее брат и племянник. Дети же Елены и Тараса Тополи в то время были у бабушки в Нью-Йорке, что и спасло их от трагедии.

"Конечно, у меня был шок в тот момент, но он проходит. Мы живы, и это — главное. Слава Богу, что детей не было дома. Это доказывает, что все наши жизни в воле творца", — рассказала звезда в интервью "РБК-Украина".

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Кроме потери имущества, звезду изрядно обеспокоил хейт в Сети, который начал появляться после ее признания о разрушениях. Она искренне удивилась, как некоторые люди во время войны нашли силы посмеяться с горя.

"Когда происходят такие ужасные вещи, почему-то очень много негатива и хейта начинается. Очень много хейтеров. Я не понимаю просто смысла, какого полезного результата они ждут, проявляя свою радость, что с кем-то случилась беда. Обидно осознавать, что в такое время не состоялась переоценка жизни, как своей, так и жизни твоего народа", — подчеркнула Елена.

Квартира Тараса и Елены Тополей / © facebook.com/taras.topolya

Сейчас звездная семья пытается адаптироваться к новым условиям. Несмотря на то, что жилье сильно пострадало, Елена не теряет надежды. Певица уже подала заявку на государственную программу компенсации "єВідновлення", однако не питает иллюзий относительно быстрого результата. Поэтому семья ищет временное жилье из-за непригодности старого.

"Ну как вам сказать... У меня два матрасика, на которых я сплю. У меня работает плита, у меня есть вода. Жить можно. Я подала заявку, но, конечно, что это... Я не знаю, может, полгода, год надо ждать. Но пока восстановимся, я не знаю. Мы ищем сейчас жилье. К сожалению, очень сложно с этим сейчас", — подытожила артистка.

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Напомним, недавно Тарас Тополя показал вещь, которая уцелела в ночь на 23 июня, когда взрывная волна во время массированного обстрела Украины уничтожила дом его семьи в Шевченковском районе Киева.