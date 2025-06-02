Елена Тополя впервые заявила о пластике груди и шокировала причиной: "Были опухоли"

Елена Тополя

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Украинская певица Елена Тополя, которая ранее имела псевдоним Alyosha, рассказала о серьезных изменениях в своей жизни и здоровье.

Так, звезда призналась, что в свое время перенесла операцию на груди из-за ряда опухолей, которые у нее обнаружили еще в 2007 году. По словам Елены, врачи сначала предлагали постоянно следить за ситуацией. Но со временем артистка решилась полностью избавиться от проблемы с помощью операции. Кроме того, Alyosha заявила, что после медицинского вмешательства ей пришлось откорректировать зону декольте из эстетических соображений.

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

"У меня были определенные опухоли и я их убрала, что мне было не надо. Теперь я счастлива и свободна от всевозможных биопсий. По состоянию здоровья (была операция на груди - прим. ред.) и к тому же подкорректировано эстетически после того, как все было порезано. Это была история, которая тянулась еще с 2007 года. Оно становилось хуже в определенной степени. Я понимала, что можно было регулярно за этим следить, но меня это тяготило. Потому что эти мысли постоянные и при гормональных скачках это ощущается. Я хотела от этого освободиться - я это сделала", - потрясла Елена Тополя в комментарии проекту "Люкс ФМ".

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