Елена Тополя выдала новые подробности "слива" ее интимного видео с 23-летним и кто причастен: "Будет шок"

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Украинская певица Елена Тополя раскрыла новые подробности громкого скандала с распространением ее интимного видео.

В комментарии ведущей Екатерине Осадчей в Instagram артистка призналась, что за этим стоит не случайность, а заранее продуманная схема с несколькими участниками. По словам певицы, ключевую роль в этой истории играет «публичный человек», имя которого она пока не разглашает. При этом исполнители действовали не одни — речь идет о целой группе, где каждый имел свою роль.

Артистка отмечает: все детали она сможет обнародовать только после завершения следствия и судебного процесса. Но уже сейчас звезда намекает — правда станет неожиданностью для многих.

«Знаю, кто это сделал. Это достаточно публичный человек. Как минимум первой реакцией будет шок, глубокое разочарование в том человеке. Разная была цель, но у них не получилось. Я сделала так, как они не ожидали. Это все называется комбинация — он должен был втереться в доверие, подарки… Это все спланировано, он получал за это деньги. Там не один фигурант — скажу о каждом. Смогу сказать имя, когда состоится суд. Сейчас еще идет досудебное расследование», — поделилась Елена.

Что известно о сливе интимных видео Елены Тополи и шантаже

Инцидент произошел в ночь на 19 января, когда видео интимного характера с Еленой Тополей начали массово рассылать блогерам и представителям медиа. Впоследствии исполнительница заявила, что стала жертвой шантажа — от нее требовали деньги за нераспространение материалов.

Впрочем, певица не пошла на условия злоумышленников и обратилась к правоохранителям, придав делу публичную огласку. В рамках расследования правоохранители уже задержали вероятного подозреваемого — им оказался 23-летний киевлянин. Если его вину докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Дело до сих пор расследуют, а Елена Тополя ранее уже намекала, что к скандалу может быть "привлечена известная женщина". Ожидается, что после суда артистка раскроет все имена, которые стоят за этой историей.