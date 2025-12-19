Елена Тополя высказалась о переломном моменте в разводе и в каких отношениях с экс-мужем сейчас

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Украинская певица Елена Тополя высказалась о переломном моменте в разводе с бывшим мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, и в каких отношениях они находятся после разрыва.

В начале декабря артисты ошеломили новостью, что решили дальше двигаться отдельно. Они уже даже подали заявление в суд на развод. Елена Тополя в эфире "Сніданку з 1+1" прокомментировала разрыв с Тарасом Тополей. На вопрос, как она может описать свое состояние после развода, артистка заверила, что "чувствует благодарность": "Наверное, одно слово - это благодарна. Всем за все".

Также ведущие поинтересовались, что стало переломным моментом в решении развестись. Артистка избежала прямого ответа. Однако певица добавила, что все произошло именно так, как и должно было. Также Елена Тополя заверила, что они с Тарасом Тополей продолжают поддерживать связь и будут делать все возможное, чтобы их дети легко пережили разрыв родителей.

Реклама

Елена и Тарас Тополи с детьми / © instagram.com/tarastopolia

"Думаю, что происходит так, как должно произойти. Вот я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали, мы с детками вместе. То есть мы как родители никуда не делись - мы максимально стараемся коммуницировать. У нас и отдых вместе будет", - подытожила артистка.

Напомним, недавно Тарас Тополя впервые после развода появился на публике вместе с сыновьями. Артист с детьми посетил премьеру фильма "Аватар: Пламя и пепел".