Елена Тополя высказалась о скандалах Потапа во время войны: "В окружении могут вправить мозг"

Елена Тополя и Потап

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Украинская певица Елена Тополя, у которой ранее был псевдоним Alyosha, высказалась о скандалах продюсера и рэпера Потапа.

Исполнитель во время полномасштабной войны живет за границей и не возвращается в Украину. Кроме того, исполнитель успел уже неоднократно попасть в разные скандалы. Елена Тополя в интервью Oboz.ua говорит, что не имеет права оценивать поведение других людей, ведь каждый выбирает свой путь. Певица убеждена, что на это близкие, которые в случае необходимости должны “вправить мозг”. Сама же Елена Тополя за жизнью и поступками Потапа не следит и не интересуется, что с ним происходит.

“Я не знаю, что происходит с ним. И не интересуюсь, потому что каждый выбирает свой путь. Силы, совесть или бессовестность что-то говорить или делать. Я не вправе оценивать других людей, потому что я — не они. Они взрослые, у которых есть в окружении такие же взрослые личности — их близкие, которые могут вправить мозг, если нужно. А если не могут, то простите, но у меня есть моя жизнь, я исключительно ею хочу заниматься”, — заверила исполнительница.

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Потап

Отметим, что Потап с начала войны неоднократно попадал в скандалы. Больше всего его критикуют за то, что он проживает за границей и не возвращается в Украину. Впрочем, есть ряд других поступков, из-за которых рэпер сталкивался с хейтом: выпущенная песня “Волонтер”, отдых в Дубае с россиянами, русскоязычные концерты и интервью журналисту из РФ Юрию Дудю.

Напомним, ранее Елена Тополя рассказала о своем выступлении на “Евровидении-2010”. Артистка раскрыла сумму долгов, которые потом выплачивала, и назвала имя политика, который ее подставил.