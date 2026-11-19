Елена Тополя, Вадим Лисица

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Украинская певица Елена Тополя откровенно высказалась об отношениях с бывшим возлюбленным и продюсером Вадимом Лисицей и возможно ли возобновление их творческого сотрудничества.

Поводом к разговору стал недавний комментарий Лисицы, в котором он поддержал певицу на фоне скандала со сливом ее интимного видео. Продюсер отметил, что знает, кто может стоять за этим, однако дал понять, что возвращаться к совместной работе не планирует. В числе причин он назвал отсутствие необходимой творческой энергетики.

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В интервью OBOZ.UA Елена подтвердила, что Вадим знает о непростых событиях, происходивших в ее жизни, и понимает, через что ей пришлось пройти. Певица призналась, что ценит его поддержку и готова ответить взаимностью, если бывшему избраннику понадобится помощь.

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«Мне кажется, он говорил о том, что поддерживает меня. Он знает, что действительно происходило в моей жизни. Из-за чего я прошла и что пережила — тоже знает. И я очень благодарна ему за эту поддержку и понимание. Я точно знаю: если обращусь к нему за помощью, он не откажет. И также он может рассчитывать на меня», — объяснила артистка.

Вадим Лисица и Елена Тополя / © УНИАН

В то же время о возвращении к совместным музыкальным проектам пока речь не идет. Тополя подчеркнула, что за годы после расставания их профессиональные пути разошлись, однако это не помешало сохранить нормальное общение.

Так что бывшие партнеры уже оставили позади сложные эмоции и смогли переосмыслить пережитое. Теперь их объединяет, прежде всего, взаимное уважение и готовность поддержать друг друга в сложных обстоятельствах.

«Сейчас мы не сотрудничаем. Но мы остались в нормальных отношениях спустя годы. Уже утихли эмоции, прошли непростые события, многое переосмыслилось. Многое теперь видится яснее и понятнее. Мы оба знаем, что в сложной ситуации можем положиться друг на друга. Я знаю, к кому могу обратиться, если потребуется. И он тоже», — добавила Елена.

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Напомним, недавно Елена Тополя после развода с Тарасом Тополей заговорила об изменении псевдонима и объяснила почему.

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