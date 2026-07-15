Елена Тополя заговорила о настоящем виновном в "сливе" ее интимного видео: "Хотели очистить себя"

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя заговорила о настоящем виновном в «сливе» видео интимного характера с ее участием.

Артистка сейчас не может разглашать все детали. Однако вскоре завершается досудебное расследование ее дела, после чего состоится суд. Исполнительница на YouTube-канале "Насправді Show " говорит, что следствие ведется не так, как ей бы этого хотелось. По словам артистки, дело затягивается. Однако певица подчеркнула, что если ей будут препятствовать, то она все выдаст в публичное пространство.

«Скоро завершается досудебное расследование, дальше дело идет в суд. Там много вопросов с моей стороны как потерпевшей, потому что мне не все нравится, как дело идет. Я понимаю причины, почему и как может затягиваться дело. Но я очень надеюсь, если случится так, что мне будут препятствовать, просто скажу все сама», — заверила артистка.

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Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Елена Тополя говорит, что были заказчики «слива» ее интимного видео. К этому якобы готовились несколько месяцев, а потом уже реализовали. Исполнительница говорит, что есть один главный заказчик, а помогала ему команда людей. Что же касается причин, то таким образом, по словам певицы, хотели в определенной степени очистить себя. Более того, Елена Тополя говорит, что виноваты в «сливе» видео даже ей писали с предложениями помочь.

«Они писали мне, если нужна наша помощь, мы можем помочь. Но насколько должно быть лицемерие, спуститься к тому, чтобы осознанно делать такие вещи. Это же планировалось за несколько месяцев до того, как все реализовывалось… Но они просчитались. Они не ожидали, что я так отреагирую. Я поняла, откуда ноги растут. Это люди, которые годами манипулировали в своих интересах. Там есть один главный человек, а дальше они хотели сделать так, чтобы в определенной степени очистить себя», — говорит певица.

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Также Елена Тополя призналась, как этот скандал повлиял на ее жизнь. В частности, репутацию артистки пытались испортить. Сама же исполнительница говорит, что не сделала ничего плохого. Это именно против нее было совершенное преступление, и сейчас она хочет, чтобы все виновные и причастные были наказаны.

«Меня пристыдили на всю страну. Есть очень много моментов, которые повлияли на мою репутацию, на восприятие меня как женщины, мамы, певицы, нормального человека, который ничего плохого никому не сделал, никаких законов не переступил, разгульного образа жизни не вел, когда была в браке. Все это так перевернули, как выгодно тем, кто пытается уничтожить меня репутационно, финансово и разные направления», — подытожила певица.

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Напомним, недавно Елена Тополя призналась, как изменилась после громкого шантажа с секс-видео. Артистка осознала одну ошибку, которую допускала раньше.

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