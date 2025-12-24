Елена Тополя заговорила о новых отношениях и возможно ли воссоединение с экс-мужем после разрыва

Елена и Тарас Тополи

Украинская певица Елена Тополя высказалась о новых отношениях после развода с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Пара объявила о разрыве в начале декабря. Сейчас идет процесс расторжения их брака. В интервью Маричке Падалко исполнительница признается, что, оказывается, мужчины уже начали проявлять к ней знаки внимания. Однако сама же певица к новым отношениям пока совсем не готова, поскольку ей необходимо время после развода.

"Сейчас точно не ищу никаких отношений. Определенное внимание уже проявляется, но мне странно от этого, потому что беззаботно это все как-то происходит в мою сторону. Думаю, как так. Мне еще нужно время", - говорит певица.

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Также Елена Тополя высказалась и о возможном воссоединении с мужем. Артистка коротко отметила, что "не знает", поэтому не может дать конкретного ответа.

