Елена Тополя заговорила о новых отношениях после развода с мужем и ходила ли на свидания

Украинская певица Елена Тополя заговорила о новых отношениях после развода с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

В начале декабря 2025 года артисты объявили о разрыве. Елена Тополя на проекте "33 запитання" говорит, что полностью не оправилась после развода, а до сих пор еще в процессе. Поэтому, пока никаких отношений исполнительница не ищет, а также не торопится ходить на свидания.

"Я еще в переходе где-то. Сейчас пока коридор прохожу. У меня нет сейчас никаких потребностей. Я не хочу никаких отношений", - делится артистка.

Елена Тополя также заверила, что у нее нет страха, что после развода она останется одна. Исполнительница говорит, что у нее хватает внимания со стороны мужчин. Поэтому, она не видит смысла кому-то что-то доказывать.

"У меня есть внимание мужчин. Оно и было. Я могу сказать, что я свободнее могу общаться. Нет необходимости что-то доказывать. У меня нет страха, что я одна", - отметила исполнительница.

К слову, в начале декабря 2025 года Елена и Тарас Тополи объявили о разводе после 12 лет брака. Причину артисты так и не назвали. У бывших супругов есть трое общих детей.

