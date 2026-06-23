Елена Тополя заговорила о причинах развода с Тарасом Тополей и что было не так в браке

Елена и Тарас Тополи

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Украинская певица Елена Тополя заговорила о причинах развода с лидером группы «Антитіла» Тарасом Тополей.

Супруги объявили о разрыве в конце 2025 года после 12 лет брака. Причины они так и не озвучили. Однако Елена Тополя в интервью Womo.ua намекнула, что ее не устраивало в отношениях. Знаменитость говорит, что во многом себя ограничивала. Артистка не позволяла себе быть собой в творчестве, в общении, в различных проявлениях. Это все заставило исполнительницу пойти на анализ и осознать, чего на самом деле она хочет.

«Я поняла, что очень многое не позволяла себе. Не разрешала быть собой: в творчестве, в общении, в проявлении. Такие ситуации заставляют тебя посмотреть на жизнь с другой стороны и людей, которые существуют в твоей жизни. Это совсем другое осознание», — поделилась артистка.

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Тарас и Елена Тополи

Елена Тополя говорит, что теперь позволяет себе быть собой и заниматься тем, что ей по душе. Вместе с тем, певица выстраивает личные границы. Артистка также подчеркнула, что не поддастся влиянию другого человека и не позволит управлять собой и своей жизнью, поскольку раньше ей этого не хватало.

«Ты имеешь право создавать то, что хочешь видеть в своей жизни и работать над этим. Расти духовно, развиваться, становиться человеком более тонкого ощущения, но выстраивать свои границы. Это как раз то, чего у меня раньше не было. И сейчас изменилось по поводу личных границ, своих правил и мнений, которые не могут нарушиться под влиянием другого человека. Доверять себе и идти по жизни по своему решению, а не по чьим-то мнениям», — подытожила артистка.

Напомним, в начале года Елена Тополя столкнулась с шантажом из-за интимного видео с ее участием. Артистка недавно раскрыла, как на нее повлиял этот инцидент и как она изменилась.

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