Елена Тополя заговорила о смене профессии и рассекретила свое необычное хобби

Елена Тополя

Украинская певица Елена Тополя рассказала, что в последнее время все чаще задумывается над тем, чтобы попробовать себя в новой сфере.

Артистка призналась, что если бы не музыка, она все равно выбрала бы творчество, но в другой форме. В частности, певица призналась, что увлекается дизайном одежды и созданием посуды, и уже делает первые шаги в этих направлениях.

"У меня есть много талантов. На самом деле я могу стать дизайнером одежды — у меня уже есть несколько эскизов. Я много рисовала, но уже определилась с направлением. Когда буду иметь немного больше времени и возможностей, то начну. Еще у меня была идея создавать посуду — неординарная, но очень хочу когда-то это реализовать", — поделилась Елена на радио Maximum.

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Певица добавила, что уже имеет сборник эскизов для будущего бренда одежды. А идею с посудой исполнительница назвала "особой мечтой", которую непременно воплотит, когда наступит время. В комментариях фанаты поддержали артистку, отметив, что в любом деле она сможет реализовать себя и свой талант.

