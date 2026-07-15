Елена Тополя заинтриговала признанием о мужчине, к которому испытывает симпатию: "Он намного старше"

Елена Тополя

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После развода с солистом украинской группы «Антитила» Тарасом Тополей певица Елена Тополя откровенно рассказала, готова ли она к новым отношениям и каким она видит мужчину, способного завоевать её сердце.

Артистка рассказала, что окончательно оставила в прошлом историю разрыва с отцом своих троих детей, фронтменом группы «Антитіла» Тарасом Тополей. По её словам, сейчас она готова к новому этапу жизни. Более того, у знаменитости уже есть человек, который вызывает у неё искреннюю симпатию. Правда, знакомства между ними пока не было. Звезда лишь время от времени видит этого мужчину в соцсетях и восхищается его мыслями.

«Скажем так, есть один мужчина, который мне очень нравится, но я вам не скажу, кто это. Мы даже не знакомы. Он периодически попадается мне где-то в Инстаграме. Я очень внимательно его слушаю. Это очень мудрый человек. Он намного старше. В нём есть эта энергия мудрости, уже такой взрослости, ну я не знаю… Вот за таким, как за стеной, действительно. Когда ты точно знаешь, что мудрость за тобой. Вот такой мужчина — это большая ценность. Сексуальность — она в мудрости», — поделилась певица в «Насправді Show».

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Елена Тополя

Кроме того, певица ответила на вопрос, видит ли она себя снова в браке. Она подчеркнула, что для неё настоящая близость между людьми не зависит от официального статуса или штампа в паспорте. По её убеждению, самое важное — внутреннее согласие двух людей и духовная связь.

«Дело не в паспорте, не в штампе, не в этом процессе. Поверьте, души соединяются точно не в ЗАГСе. И даже не в церкви. Души соединяются по согласию. По согласию друг с другом. И это вообще к материальному миру не имеет никакого отношения», — пояснила артистка.

Елена Тополя

Кроме того, Елена призналась, что даже после истории с шантажом её интимным видео не утратила веры в мужчин. По словам певицы, она не закрывается от чувств и готова впустить в свою жизнь новую любовь, если встретит достойного человека. В то же время теперь, говорит звезда, она лучше понимает, кому можно доверять.

Напомним, недавно Елена Тополя рассказала о том, кто на самом деле виновен в «сливе» её интимного видео.

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