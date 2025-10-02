Елена Тополя засветила пышный бюст в пиджаке на голое тело и новым хитом вернула ностальгию

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Украинская певица Алена Тополя, она же Alyosha в прошлом, выпустила новый сингл "Обеззброєна" — перевод своего известного хита, который получил второе дыхание и зазвучал как совершенно новая история.

Композиция стала интимной поп-роковой исповедью, где любовь открывает самые уязвимые стороны и одновременно дарит невероятную силу. По словам артистки, этот трек о честности и о том, как трудно оставаться собой рядом с любимым человеком.

"Эта песня о том, как трудно быть собой рядом с другим. Когда ты обезоружен — остается правда", — пояснила Елена.

Песня звучит как эмоциональный диалог: от тихих интимных строк до взрывных припевов, где вокал Тополи становится одновременно нежным и мощным. Это история не о банальной романтике, а об уязвимости, которая превращается в силу, и о любви, которая одновременно обнажает и спасает.

Вместе с релизом певица представила лирик-видео. В нем Елена предстает в новом образе, который только недавно сменила — уверенном, сексуальном и откровенном. Исполнительница сменила несколько образов и засветила свои прелести в пиджаке на голое тело и обтягивающих платьях.