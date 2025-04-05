Елена Тополя заявила об отказе в выдаче ей визы США: "Я очень этому рада"

Елена Тополя

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Украинская певица Елена Тополя, которая ранее имела псевдоним Alyosha, поделилась подробностями получения визы США.

Артистка заявила, что хотела обновить документ для возможных поездок к родственникам в Америку. Эту процедуру Елена уже проходила, поэтому все этапы выполнила правильно. Впрочем, результат был неутешительным — посольство США отказало в визе. По словам певицы, "у нее никогда такого еще не было".

"Разрешение на пребывание в США у меня было открыто до 25 декабря прошлого года. Я поехала в посольство в Польшу, потому что наше не работает. Все документы заполнила идеально, потому что не впервые этим занимаюсь, меня что-то спрашивали на собеседовании, я отвечала. Но разрешение не дали. Но, видите ли, в посольстве не поставили разрешение в мой паспорт", - рассказала звезда в интервью oboz.ua.

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Елена Тополь / © instagram.com/alyoshasinger

Однако Елена не расстроилась. Артистка объясняет, что и так испытывает довольно смешанные чувства к этой стране: "Америка, честно говоря… Я ничего не имею против людей там, но, откровенно признаюсь: не люблю ее. Вот почему-то у меня такое ощущение к двум странам – России и США. Еще с детства, и ничего с годами не меняется. Наверное, почувствовали с моей стороны ноль энтузиазма по поводу этой визы. Не выдали новую – и я очень этому рада".

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк обвинил актера Дмитрия Ярошенко в бегстве за границу. Артист уже ответил, как на самом деле сложилась его судьба и где он сейчас.