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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
4045
Время на прочтение
2 мин

Елена Тополя заявила об отказе в выдаче ей визы США: "Я очень этому рада"

Артистка объяснила, почему ее не огорчило такое решение посольства.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Елена Тополя

Елена Тополя

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее имела псевдоним Alyosha, поделилась подробностями получения визы США.

Артистка заявила, что хотела обновить документ для возможных поездок к родственникам в Америку. Эту процедуру Елена уже проходила, поэтому все этапы выполнила правильно. Впрочем, результат был неутешительным — посольство США отказало в визе. По словам певицы, "у нее никогда такого еще не было".

"Разрешение на пребывание в США у меня было открыто до 25 декабря прошлого года. Я поехала в посольство в Польшу, потому что наше не работает. Все документы заполнила идеально, потому что не впервые этим занимаюсь, меня что-то спрашивали на собеседовании, я отвечала. Но разрешение не дали. Но, видите ли, в посольстве не поставили разрешение в мой паспорт", - рассказала звезда в интервью oboz.ua.

Елена Тополь / © instagram.com/alyoshasinger

Елена Тополь / © instagram.com/alyoshasinger

Однако Елена не расстроилась. Артистка объясняет, что и так испытывает довольно смешанные чувства к этой стране: "Америка, честно говоря… Я ничего не имею против людей там, но, откровенно признаюсь: не люблю ее. Вот почему-то у меня такое ощущение к двум странам – России и США. Еще с детства, и ничего с годами не меняется. Наверное, почувствовали с моей стороны ноль энтузиазма по поводу этой визы. Не выдали новую – и я очень этому рада".

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк обвинил актера Дмитрия Ярошенко в бегстве за границу. Артист уже ответил, как на самом деле сложилась его судьба и где он сейчас.

Дата публикации
Количество просмотров
4045
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