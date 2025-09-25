Елена Зеленская раскритиковала выступление одиозной Нетребко в Лондоне и объяснила, почему это опасно

Анна Нетребко и Елена Зеленская / © Associated Press

Супруга Президента Украины Владимира Зеленского и первая леди Елена Зеленская раскритиковала возвращение российской оперной певицы Анны Нетребко на сцену театра Ковент-Гарден (Королевский оперный театр).

Выступление одиозной россиянки состоялось 11 сентября. Она открыла сезон исполнением оперы Джакомо Пуччини "Тоска". До этого Нетребко не появлялась на сцене театра в течение шести лет. И хотя выступление одиозной исполнительницы сопровождалось протестом с лозунгами "Пока Нетребко поет, Украина истекает кровью", его все равно не отменяли.

Первая леди Елена Зеленская в интервью The Times говорит, что была неприятно удивлена. По ее словам, выступление Анны Нетребко не поддерживали как и культурные деятели, так и политики. Однако она все равно появилась на сцене театра.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

"Я была неприятно поражена, когда Анна Нетребко снова была приглашена выступить в Королевском оперном театре. Я знаю, что многие представители культурной и художественной элиты, а также политики выступали против этого решения. Но это все равно произошло", - комментирует первая леди.

Елена Зеленская говорит, что на самом деле допускать таких одиозных артистов на европейские сцены очень опасно. Дело в том, что РФ может использовать это в целях пропаганды. Мол, зритель может увидеть замечательную певицу с хорошим голосом, и сделать положительные выводы о стране ее происхождения.

"Страна может потерять влияние в одном месте, но приобрести многое через спорт, дипломатию, даже кухню. Когда люди видят замечательное выступление и слышат прекрасный голос, они думают: "Вау, возможно, страна, которая воспитала такого певца, не такая уж и плохая", - добавила Зеленская.

Анна Нетребко / © Associated Press

Отметим, у Анны Нетребко довольно неоднозначная позиция относительно войны и Украины. В 2012 году она была доверенным лицом Путина на выборах. В 2014 году артистка ездила в оккупированный Донецк, где фотографировалась с флагом "новороссии" и передавала средства местному театру.

После начала полномасштабного вторжения Анна Нетребко сначала хранила молчание, но под социальным давлением все же осудила войну, правда, виновницу она не называла. Кстати, тогда ее пост неоднозначно восприняли. Многие считают, что Нетребко осудила войну, чтобы не потерять работу за границей. Тем не менее, она таки столкнулась с отменой. Театр Metropolitan Opera разорвал все связи с россиянкой, а ряд различных городов отказались от ее концертов.

