Елена Зеленская рассказала о праздничных традициях в семье президента в рождественском проекте "Ты не один"

Первая леди Украины Елена Зеленская примет участие в музыкальном рождественском проекте "Ты не один", над которым работает команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas.

Жена президента сделает сюрприз детскому хору GolDem kids с пострадавших от российской агрессии территорий и расскажет, каких семейных традиций в семье президента придерживаются каждый год.

"В нашей семье мы всегда празднуем Рождество. Накрываем стол, готовим вкусные блюда и украшаем елку старинными елочными игрушками. Мы сохранили рождественские украшения, которые были на елке еще у моей мамы, когда она была совсем маленькая. Они уже не блестят, но все равно мы до сих пор придерживаемся этой семейной традиции", — говорит Елена Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Дети из хора GolDem kids также поделятся своими традициями и расскажут, какие желания загадали на Рождество.

"В рождественский вечер мы собираемся всей семьей и ждем первой звезды, ведь именно тогда родился Христос. Мы накрываем стол, бабушка готовит оливье и холодец и обязательно украшаем елку, — говорит детвора. — В этом году я мечтаю, чтобы закончилась война и весь мир скандировал "Слава Украине. Героям слава". Также я мечтаю, чтобы люди во всех странах стали добрее".

Елена Зеленская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Елена Зеленская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Что пожелала украинцам первая леди Украины Елена Зеленская, смотрите уже 25 декабря на телеканале ТЕТ и 1+1 Украина.

Отметим, по формату рождественского проекта впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями. Зрителей ожидают неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, ставшие хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном обрамлении. Популярные любимые артисты споют с представителями поколением новой современной музыки, которая получила мощный импульс после 24 февраля.

Не пропустите рождественский проект "Ты не один" 25 декабря в 21:00 на телеканале ТЕТ и 1+1 Украина.

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