Елена Зеленская высказалась о двух детях: где сын и дочь президента Украины живут во время войны

Жена Президента Украины Владимира Зеленского и первая леди Елена Зеленская впервые за долгое время заговорила за детей.

Вместе с президентом первая леди воспитывает 20-летнюю дочь Александру и 11-летнего сына Кирилла. В интервью итальянскому ведущему Бруно Веспи Елена поделилась, как ее семья вместе с другими украинцами переживает времена постоянных обстрелов и угроз со стороны РФ. Первая леди в своем ответе акцентировала внимание на несокрушимости украинцев, несмотря на трудности.

"Это не было легко. И не будет, пока мы не увидим нашу победу. Однако мы пытаемся рассматривать эти 1000 дней как 1000 дней устойчивости, выдержки, работы ради победы", — поделилась Елена.

Елена Зеленская

Также супруга президента призналась, что их дети во время войны не выезжают за пределы Украины и сейчас находятся в столице. Тем не менее больше подробностей о потомках Елена Зеленская не стала рассказывать из соображений безопасности. Также с осторожностью она добавила, что время от времени ей удается увидеться с мужем Владимиром на работе.

"Не могу делиться всеми подробностями из-за их безопасности. Однако мы все в Украине, в Киеве. И если я иногда уезжаю в командировку, то мои дети находятся только в Украине. Иногда (видимся с мужем – прим. ред.) на работе. Остальные подробности тоже не могу рассказывать", — объяснила первая леди.

Напомним, недавно продюсер Ирина Горова также рассказала о своих двух детях и как с ними будет встречать зимние праздники.

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