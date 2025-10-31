ТСН в социальных сетях

Гламур
215
1 мин

Элина Свитолина очаровала редкими фото с родителями и бабушкой на отдыхе

Знаменитость показала теплые кадры во время отдыха вместе с семьей.

Злата Ковтун
Элина Свитолина

Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время визита в родную Одессу поделилась теплым семейным моментом.

В своих Instagram-сторис 31-летняя спортсменка показала, как прошел ее день с самыми близкими — папой Михаилом, мамой Еленой и бабушкой. Вместе семья посетила спектакль в Одесском национальном театре оперы и балета. Также звезда добавила атмосферную фотографию с природой своего родного города.

"Время с семьей", — на английском коротко подписала кадр Элина.

Сторис Элины Свитолиной / © instagram.com/elisvitolina

Сторис Элины Свитолиной / © instagram.com/elisvitolina

Сторис Элины Свитолиной / © instagram.com/elisvitolina

Сторис Элины Свитолиной / © instagram.com/elisvitolina

На фотографии вся семья выглядела стильно и, похоже, искренне наслаждалась компанией друг друга. Стоит отметить, что спортсменка нечасто показывает семью в своем блоге, поэтому эти кадры стали действительно исключительными.

Напомним, недавно Элина Свитолина наконец показала, как выглядит ее двухлетняя дочь от Гаэля Монфиса. Обычно теннисистка тщательно оберегает ребенка от публичности, однако на этот раз сделала исключение и впервые показала лицо маленькой Скай — снимки сразу растрогали поклонников.

