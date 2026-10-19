Элина Свитолина разводится с мужем-французом и назвала причину

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина разводится с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Об этом спортсменка объявила в своем Instagram. Пара прожила в браке пять лет, за это время у них родилась общая дочь Скай. Однако супруги неожиданно решили развестись. Элина Свитолина призналась, что именно она стала инициатором разрыва. Знаменитость говорит, что почувствовала, что потеряла себя. Она поняла, что не сможет дальше так функционировать, и в браке ей не станет лучше. Элина Свитолина об этом откровенно рассказала мужу, а он спокойно принял ее решение.

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«Я поняла, что мне нужно найти путь назад к себе, и что я не смогу сделать этого, оставаясь в нашем браке. Это самая трудная правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое тяжелое, что мне приходилось говорить человеку, которого я люблю. Гаэль выслушал меня. Он с такой силой духа и достоинством отнесся к моим потребностям, что я никогда не забуду этого», — прокомментировала спортсменка.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/elisvitolina

Теннисистка подчеркнула, что, несмотря на развод, у них не исчезло уважение друг к другу и любовь, которая просто теперь приобрела другие формы. Вместе с тем бывшие супруги остаются родителями для их общей 4-летней дочери Скай. Элина Свитолина говорит, что ребенок сейчас на первом месте. Хотя брак и завершился, но они все равно остаются семьей и родителями для дочери.

«Вместе мы построили прекрасную жизнь, и судьба подарила нам самое ценное из всего — нашу дочь Скай. Скай всегда будет на первом месте. Наш брак завершается, но наша семья — нет. Мы будем всегда оставаться ее родителями и будем рядом друг с другом на каждом этапе ее жизни. Пожалуйста, поймите: здесь нет никого, кого можно было бы винить. Есть только два человека, которые глубоко любили друг друга, и их история, которая теперь принимает другую форму», — объяснила теннисистка.

Пост Элины Светолиной / © instagram.com/elisvitolina

Отметим, Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться в конце 2018 года. В июле 2021 года пара поженилась и сыграла роскошную свадьбу в Швейцарии. 15 октября 2022 года у них родилась общая дочь Скай.

Напомним, недавно певица Анна Опанасюк развелась с мужем-военным. Пара была в браке 10 лет.

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