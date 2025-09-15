- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1999
- Время на прочтение
- 1 мин
Элина Свитолина впервые показала лицо двухлетней дочери от французского теннисиста
Элина Свитолина тщательно скрывает дочь. Однако на этот раз спортсменка сделала исключение.
Украинская теннисиста Элина Свитолина впервые показала лицо двухлетней дочери от мужа-француза Гаэля Монфиса.
Спортсменка впервые стала мамой еще в октябре 2022 года. Однако она не торопится показывать девочку и тщательно скрывала ее от посторонних глаз. Но на этот раз знаменитость сделала исключение. Элина Свитолина в Instagram опубликовала серию фотографий, на которых была изображена и маленькая Скай. На одном из снимков теннисистка мило обнималась с дочкой. На фото можно немного разглядеть лицо Скай, которое ранее спортсменка не показывала вообще.
Также на одном из фото девочка была запечатлена за столом с папой - французским теннисистом. Судя по торту со свечами, кадр был сделан, когда Гаэль Монфис праздновал день рождения. Так, 1 сентября ему исполнилось 39 лет.
Отметим, Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года. 15 октября 2022-го у пары родилась дочь Скай. Сейчас они всей семьей проживают во Франции, но Свитолина время от времени приезжает в Украину.
Напомним, недавно жена певца MONATIK засветила лицо их младшего сына. Пара стала многодетными родителями в декабре 2024-го.