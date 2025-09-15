ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1999
Время на прочтение
1 мин

Элина Свитолина впервые показала лицо двухлетней дочери от французского теннисиста

Элина Свитолина тщательно скрывает дочь. Однако на этот раз спортсменка сделала исключение.

Автор публикации
Валерия Сулима
Элина Свитолина с дочкой

Элина Свитолина с дочкой / © instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисиста Элина Свитолина впервые показала лицо двухлетней дочери от мужа-француза Гаэля Монфиса.

Спортсменка впервые стала мамой еще в октябре 2022 года. Однако она не торопится показывать девочку и тщательно скрывала ее от посторонних глаз. Но на этот раз знаменитость сделала исключение. Элина Свитолина в Instagram опубликовала серию фотографий, на которых была изображена и маленькая Скай. На одном из снимков теннисистка мило обнималась с дочкой. На фото можно немного разглядеть лицо Скай, которое ранее спортсменка не показывала вообще.

Элина Свитолина с дочкой / © instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина с дочкой / © instagram.com/elisvitolina

Также на одном из фото девочка была запечатлена за столом с папой - французским теннисистом. Судя по торту со свечами, кадр был сделан, когда Гаэль Монфис праздновал день рождения. Так, 1 сентября ему исполнилось 39 лет.

Муж Элины Свитолиной с их дочкой / © instagram.com/elisvitolina

Муж Элины Свитолиной с их дочкой / © instagram.com/elisvitolina

Отметим, Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились в июле 2021 года. 15 октября 2022-го у пары родилась дочь Скай. Сейчас они всей семьей проживают во Франции, но Свитолина время от времени приезжает в Украину.

Напомним, недавно жена певца MONATIK засветила лицо их младшего сына. Пара стала многодетными родителями в декабре 2024-го.

Дата публикации
Количество просмотров
1999
