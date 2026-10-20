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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Элина Свитолина вступилась за бывшего мужа-француза после разрыва и объяснила свое решение

Спортсменка объяснила причины решения завершить брак со старшим на 8 лет теннисистом и почему его карьера сошла на нет.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина после заявления о завершении брака с французским спортсменом Гаэлем Монфисом выступила в защиту бывшего мужа и расставила точки над «i».

Так, в фотоблоге Свитолина опубликовала новое обращение, адресованное в частности иностранной аудитории. Теннисистка объяснила, что ранее рассказала лишь об одном из обстоятельств, которые заставили ее переосмыслить свою жизнь и будущее. В то же время она подчеркнула, что до сих пор любит и уважает Монфиса и не хочет, чтобы на него возлагали вину за их расставание.

По словам спортсменки, более четырех с половиной лет жизни в условиях полномасштабной войны существенно изменили ее мировоззрение, ценности и ощущение собственного счастья. Она также подчеркнула, что некоторые обстоятельства останутся личными, ведь не все подробности отношений следует выносить на публику.

«Когда ты более 4,5 лет живешь в условиях войны, переживаешь множество различных ситуаций, эмоций и сложных моментов, твое восприятие жизни естественно меняется. Меняется твое мировоззрение, переосмысливаются ценности и приоритеты, и ты начинаешь лучше понимать, чего действительно хочешь от жизни. В какой-то момент я просто осознала, что больше не хочу продолжать жить так, чтобы не чувствовать себя по-настоящему счастливой. И поверьте, принять это решение было совсем непросто. Я очень люблю и уважаю своего мужа. И всегда буду любить и ценить его за то, какой он человек», — отметила теннисистка.

Пост Элины Свитолиной / © instagram.com/elisvitolina

Пост Элины Свитолиной / © instagram.com/elisvitolina

Отдельно Свитолина обратила внимание на реакцию публики на решение Монфиса завершить профессиональную карьеру. По ее словам, после этого в адрес француза прозвучали обвинения, которых он не заслуживает. Спортсменка объяснила, что его решение было связано с их семейной ситуацией и именно поэтому они обнародовали заявление.

«Как некоторые из вас уже заметили, карьера Гаэля внезапно оборвалась после того, как он решил завершить ее, учитывая нашу ситуацию. К сожалению, в его адрес прозвучало немало обвинений, которых он не заслуживал. Поэтому мы совместно опубликовали заявление», — объяснила Элина.

В завершение теннисистка попросила аудиторию отнестись к ним с пониманием, ведь сейчас оба переживают сложный период. Она также дала понять, что не намерена публично раскрывать все детали расставания, несмотря на повышенное внимание к их семье.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / © instagram.com/elisvitolina/

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / © instagram.com/elisvitolina/

Напомним, 19 октября 2026 года Элина Свитолина сообщила о завершении брака с Гаэлем Монфисом после пяти лет супружеской жизни. Пара поженилась в Женеве в 2021 году, а уже в 2022-м у них родилась дочь Скай. Несмотря на изменения в личных отношениях, спортсмены будут нести общую ответственность за воспитание ребенка.

К слову, редакция сайта ТСН.ua недавно рассказывала, что известно о разводе Элины Свитолиной: почему ушла от старшего на 8 лет теннисиста и как они будут теперь воспитывать дочь.

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