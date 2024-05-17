Елизавета Глинская резко ответила на слухи о беременности и показала фото с маленьким мальчиком

Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская резко ответила фанам, которые интересуются ее беременностью.

Так, ранее по Сети ходили слухи о якобы пополнении в семье Глинской. Долгое время кулинар не комментировала их. Впрочем, сейчас нарушила молчание и опровергла этот факт. По словам Лизы, такие надоедливые безосновательные догадки лишь раздражают ее.

"У меня это вызывает кучу возмущения и раздражения. Неужели я где-то с кем-то делилась такой новостью? Нет! Таких заявлений нигде не было. Таких сообщений десятки. Интересно, где тактичность и воспитанность", - написала шеф-повар.

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

В то же время знаменитость воспользовалась случаем и на фото, где ее подписчики рассмотрели "беременность", опубликовала ссылку на сбор средств для ВСУ. И добавила, что это точно поможет "успокоиться".

В то же время Лиза рассказала, что стала крестной мамой для мальчика Льва и показала атмосферное фото из церкви и как играет с крестником на лужайке.

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Напомним, ранее Лиза Глинская делилась, как воспитывает 11-летнего сына своего мужа и какие конфликты у них возникают.

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