Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после госпитализации

Монархиня провела ночь в больнице короля Эдуарда VII.

Королева Великобритании Елизавета II в ночь на четверг, 21 октября, находилась в больнице. Монархиня уже вернулась в Виндзорский замок и находится в "хорошем настроении".

Об этом со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщает BBC.

"После совета врача о нескольких днях отдыха, королева посетила больницу в среду днем для проведения некоторых предварительных обследований, а сегодня вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении".

95-летнюю монархиню осмотрели специалисты частной больницы короля Эдуарда VII в центре Лондона. Отмечается, что ее госпитализация не связана с COVID-19 и вызвана практическими соображениями.

В Букингемском дворце добавили, что Елизавета II "неохотно приняла совет врача об отдыхе" и была "разочарована тем, что больше не сможет посетить Северную Ирландию". В то же время в четверг днем королева вернулась за свой рабочий стол для выполнения "легких обязанностей".

Недавно Ее Величество "вежливо, но твердо" отказалась от награды The Oldie of the Year Awards (то есть награда женщине почетного возраста), заявив, что не соответствует необходимым критериям.

