Елизавета Юрушева набила на руке патриотическую татуировку в сине-желтых цветах

Украинская бизнесвумен, супруга экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева решила увековечить свою любовь к родине на своем теле.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Юрушева разместила снимок, на котором похвасталась новой татуировкой. На запястье знаменитости теперь красуется минималистичный рисунок в честь Украины. Юрушева набила на руке маленькое сердечко в сине-желтых цветах.

Елизавета Юрушева сделала патриотическую тату / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

На другой руке бизнесвумен также разместила татуировку с изображением двух рыбок, впрочем, какое значение они имеют для Юрушевой, она пока держит в секрете.

Елизавета Юрушева сделала тату на руке / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Как известно, сейчас Елизавета Юрушева находится с тремя детьми в Европе, куда уехала за неделю до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда Юрушева еще была беременна третьим ребенком. По словам Юрушевой, на том, чтобы она уехала, настояли ее родители. Тогда муж бизнесвумен Александр Скичко находился в Черкассах, а Елизавета была одна с детьми в Киеве.

"Все очень за меня переживали и меня вытолкали. Я не воспринимала это серьезно и вообще не верила во все эти слухи и даже взяла обратный билет на 24.02. Я думала, сейчас посижу здесь, пока они все там успокоятся, и вернусь", — делилась тогда Юрушева.

Напомним, месяц назад Елизавета Юрушева рассказала, что ее ограбили в Италии. У бизнесвумен украли все документы и деньги.

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