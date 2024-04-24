Елизавета Юрушева нежно поздравила дочь от Скичко с днем рождения и показала себя беременной

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – сообщила о важном празднике в ее семье.

Сегодня, 24 апреля, младшая дочь супругов празднует день рождения. Анне исполняется два года. По случаю важной даты Лиза посвятила девочке пост в Instagram. Бизнесвумен нежно поздравила дочь с днем рождения, а также восхитила ее архивными кадрами. Юрушева показала фото Анны, где она была еще совсем крошечной, а также свежие снимки девочки.

"С днем рождения, мое маленькое чудо, мое маленькое счастье. Ты настолько уникальна и неповторима, я невероятно счастлива быть твоей мамой. Третий ребенок – это просто сплошная любовь, это наше маленькое солнышко, это счастье! Твой путь только начинается! Я всегда буду рядом. Все мы всегда будем рядом с тобой! С днем рождения, наше счастье", - адресовала дочери Юрушева.

Жена Александра Скичко поздравила дочь с днем рождения и показала ее архивные кадры

Также бизнесвумен вспомнила, как была беременна третьим ребенком. В частности, знаменитость опубликовала архивные кадры из фотосета, который она делала, когда еще была в положении. На снимках Лиза позировала в теплом платье, из-под которого виднелся большой округлый животик.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, недавно Елизавета Юрушева показывала, как выглядят ее трое детей. Знаменитость опубликовала редкие фото с сыном и дочерьми и рассказала об особенностях их характера.

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