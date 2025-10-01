ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
325
Время на прочтение
2 мин

Елизавета Юрушева ошарашила взрослым видом сына-красавца от первого мужа-австрийца

Бизнесвумен показала, как отпраздновала 18-летие первенца.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Елизавета Юрушева

Елизавета Юрушева / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко - бизнесвумен Елизавета Юрушева - ошарашила взрослым видом сына.

Знаменитость крайне редко показывает Даниэля в своем Instagram. Однако по случаю особенного события Юрушева сделала исключение. Дело в том, что 30 сентября юноша праздновал день рождения. Более того, Даниэль официально стал совершеннолетним, ведь ему исполнилось 18 лет.

Елизавета Юрушева с сыном / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета Юрушева с сыном / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

В своем Instagram бизнесвумен поздравила первенца и показала, как они праздновали. Семейство собралось вместе в одном из ресторанов Милана, Италия, где и провело время за ужином. Особенный день с Даниэлем разделили мама, сестры и бабушка.

Елизавета Юрушева с детьми и мамой / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета Юрушева с детьми и мамой / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

"С днем рождения, мой мальчик! Я люблю тебя больше, чем слова могут когда-либо передать. Ты мое все - моя гордость, моя радость, вся моя жизнь. Я всегда буду рядом, несмотря ни на что. Мое самое большое пожелание для тебя: люби всем сердцем, живи так, будто у тебя есть крылья, и всегда уважай других так, как хочешь, чтобы тебя уважали. Спасибо, сын, что выбрал меня быть твоей мамой - это самый большой подарок в моей жизни", - написала знаменитость.

Елизавета Юрушева с сыном / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета Юрушева с сыном / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Тем временем подписчики Елизаветы Юрушевой были ошеломлены. Пользователи призналась, что просто не верят своим глазам, ведь Даниэль очень сильно повзрослел. Более того, они обратили внимание, что юноша растет настоящим красавцем.

Отметим, Елизавета Юрушева родила сына от первого мужа-австрийца Давида Конигсхофера. Сейчас бизнесвумен состоит в браке с бывшим ведущим Александром Скичко. У супругов есть двое общих детей - дочери Наталья и Анна.

Напомним, недавно певица Ирина Билык впервые за долгое время показала младшего сына. На фото можно разглядеть, как сейчас выглядит 10-летний Табриз.

Дата публикации
Количество просмотров
325
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie