Елизавета Юрушева поделилась редкими фото сына-красавчика, как две капли воды похожего на ее экс-мужа

Украинская бизнесвумен, жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скочка Елизавета Юрушева поделилась редкими фото своего старшего сына Даниэля.

На странице в Instagram знаменитая мама разместила фотографии с парнем и поздравила его с 16-летием. Также Юрушева рассказала, что эти фотографии были сделаны в Милане, Италия.

"С днем рождения, мое все! Невозможно объяснить, как сильно я тебя люблю и как тобой горжусь! Ты стал замечательным молодым человеком. Спасибо тебе за то, что ты отличный сын, отличный лучший друг и человек, который вдохновляет меня каждый день! У тебя есть удивительная способность делать людей вокруг тебя счастливыми, это невероятная суперсила! Я очень благодарна, что ты выбрал меня своей мамой! Люблю тебя, мой мальчик! С 16-летием!" – адресовала Елизавета сыну теплые поздравительные слова.

Сын Елизаветы Юрушевой Даниэль / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Сын Елизаветы Юрушевой Даниэль / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Сын Елизаветы Юрушевой Даниэль / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Отметим, что Даниэль – сын Елизаветы Юрушевой от первого брака с австрийцем Давидом Конигсхофером.

Елизавета Юрушева с первым мужем / Фото: jetsetter.ua

Экс-муж Елизаветы Юрушевой / Фото: instagram.com/d.koenigshofer

Сейчас бизнесвумен замужем за экс-главой Черкасской ОГА Александром Скичко, от которого имеет двоих детей – 8-летнюю дочь Наталью и годовалую Анну.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Напомним, недавно Елизавета Юрушева и Александр Скичко отпраздновали шестую годовщину брака. По этому случаю Скичко поделился атмосферными романтическими кадрами с их свадьбы в Грузии.

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