Елизавета Юрушева похвасталась важным достижением 9-летней дочери от Скичко: "Мы победили"

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – похвасталась важным достижением их 9-летней дочери.

Наташа профессионально занимается танцами. Девочка приняла участие в турнире с латиноамериканской программой. Дочь Юрушевой и Скичко достигла отличных результатов. В частности, девочка вместе со своим партнером по танцам заняла первое место. Как отметила бизнесвумен, она очень гордится дочерью.

"Мы победили! Первое место — латинская программа! Так горжусь этими двумя! Люблю их!" – поделилась знаменитость.

Старшая дочь Елизаветы Юрушевой со своим партнером по танцам / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета Юрушева отметила, что очень счастлива, что 9-летняя Наташа достигла таких результатов. Однако пока что не время расслабляться, ведь дальше девочку ждет следующий турнир.

"Уставшая, но чрезвычайно счастливая! Мы идем в следующий турнир", — поделилась бизнесвумен.

Елизавета Юрушева со старшей дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, дочь ведущей Лилия Ребрик тоже профессионально занимается танцами. Недавно 12-летняя Диана тоже принимала участие в танцевальном турнире, который состоялся в Лондоне. Ведущая хвасталась достижениями дочери.

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