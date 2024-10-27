Елизавета Юрушева похвасталась важным достижением 9-летней дочери от Скичко: "Мы победили"

Бизнесвумен рассказала о победе Наташи.
Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – похвасталась важным достижением их 9-летней дочери.
Наташа профессионально занимается танцами. Девочка приняла участие в турнире с латиноамериканской программой. Дочь Юрушевой и Скичко достигла отличных результатов. В частности, девочка вместе со своим партнером по танцам заняла первое место. Как отметила бизнесвумен, она очень гордится дочерью.
"Мы победили! Первое место — латинская программа! Так горжусь этими двумя! Люблю их!" – поделилась знаменитость.
Елизавета Юрушева отметила, что очень счастлива, что 9-летняя Наташа достигла таких результатов. Однако пока что не время расслабляться, ведь дальше девочку ждет следующий турнир.
"Уставшая, но чрезвычайно счастливая! Мы идем в следующий турнир", — поделилась бизнесвумен.
Напомним, дочь ведущей Лилия Ребрик тоже профессионально занимается танцами. Недавно 12-летняя Диана тоже принимала участие в танцевальном турнире, который состоялся в Лондоне. Ведущая хвасталась достижениями дочери.
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