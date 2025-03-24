Елизавета Юрушева показала, как в Италии с размахом отпраздновала 10-летие дочери от Скичко

В семье экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко и бизнесвумен Елизаветы Юрушевой был особый праздник.

Старшая дочь супругов встречала день рождения. Более того, у девочки в этом году еще и особый юбилей. Наташе исполняется 10 лет. Конечно, в своем Instagram Елизавета Юрушева поздравила дочь с праздником. Знаменитость признается, что ей сложно поверить, что Наташа уже так повзрослела, ведь для нее она всегда будет маленькой девочкой. Юрушева делится, что каждый день не прекращает восхищаться дочерью и она для нее самая лучшая в мире.

Елизавета Юрушева отметила 10-летие дочери / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"С 10-летием, моя маленькая большая девочка! Двузначные числа, что?! Как это произошло? Разве ты не была просто маленьким ребенком, который даже не могла сказать "мама", а теперь ты самый умный, самый забавный, самый удивительный человек, которого я знаю! Твоя сила, твоя доброта, твое гигантское сердце", — написала бизнесвумен.

Кроме того, Елизавета Юрушева показала, как отметила день рождения старшей дочери. Бизнесвумен в Милане, Италия, где она проживает с детьми, организовала незабываемый праздник в розовом стиле. На день рождения к Наташе пришли ее подруги. В частности, именинница разбивала праздничную пиньяту и задувала свечи на торте. Детей развлекали аниматоры, которые устраивали для них разнообразные активности.

Елизавета Юрушева отметила 10-летие дочери / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Оставайся свободной, оставайся доброй, иди за своими мечтами и всегда летай высоко. Люблю тебя невероятно сильно! Я даже не могу передать, как сильно я тебя люблю и восхищаюсь тобой! Люблю тебя до луны и обратно миллион раз!" – добавила Юрушева.

Елизавета Юрушева отметила 10-летие дочери / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук поздравлял сына от экс-жены с днем рождения. Эвану в этом году исполнилось уже семь лет.

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